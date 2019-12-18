В Свердловской области выявили контрабанду леса на 10 миллионов рублей
Сегодня, 14:47ОбществоФото: Уральское таможенное направление
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Сотрудники Уральской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Свердловской области выявили нелегальную поставку леса в Узбекистан, сообщает Уральское таможенное управление.
По предварительной информации, незаконная рубка леса проводилась в Первоуральском ГО. Гражданин Узбекистана переправил более тысячи кубометров древесины. В качестве сопроводительной документации он предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, фактически с которой никогда не сотрудничал.
Возбуждены два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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