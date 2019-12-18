В Свердловской области выявили контрабанду леса на 10 миллионов рублей

По предварительной информации, незаконная рубка леса проводилась в Первоуральском ГО. Гражданин Узбекистана переправил более тысячи кубометров древесины. В качестве сопроводительной документации он предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, фактически с которой никогда не сотрудничал.