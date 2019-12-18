Виновник смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге признан вменяемым
Согласно психиатрической экспертизе Владимир Васильев, обвиняемый в смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге, признан вменяемым, пишет Znak.
Кроме того, установлено, что и в момент аварии он не обладал психическими расстройствами. Об этом изданию рассказал адвокат одной из потерпевших сторон Александр Шумилов.
По его словам, в экспертизе говорится, что Васильев осознавал опасность своих действий, а значит принудительное медицинское лечение к нему применить не смогут. Также Шумилов пояснил, что скоро уголовное дело будет передано в суд.
Расследование практически завершено. Осталось ознакомить с делом обвиняемого, всех пострадавших и получить заключение по незначительным экспертизам. Наверное, где-то после Нового года начнется рассмотрение в суде,сообщил адвокат.
Напомним, авария произошла 4 августа на улице Малышева. По версии следствия, Васильев за рулем автомобиля Kia, который принадлежит его другу, протаранил несколько машин. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.
В ходе следствия вскрылся факт подмены анализов при медосвидетельствовании — их за Васильева сдал его отец — ветеран Росгвардии. После этого статью обвинения переквалифицировали на часть 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).