Виновник смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге признан вменяемым

Кроме того, установлено, что и в момент аварии он не обладал психическими расстройствами. Об этом изданию рассказал адвокат одной из потерпевших сторон Александр Шумилов.

По его словам, в экспертизе говорится, что Васильев осознавал опасность своих действий, а значит принудительное медицинское лечение к нему применить не смогут. Также Шумилов пояснил, что скоро уголовное дело будет передано в суд.

Расследование практически завершено. Осталось ознакомить с делом обвиняемого, всех пострадавших и получить заключение по незначительным экспертизам. Наверное, где-то после Нового года начнется рассмотрение в суде,сообщил адвокат.

Напомним, авария произошла 4 августа на улице Малышева. По версии следствия, Васильев за рулем автомобиля Kia, который принадлежит его другу, протаранил несколько машин. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.