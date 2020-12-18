Белгородские рестораторы поблагодарили губернатора за возможность работать дольше

Bel.ru пишет, что рестораторы поблагодарили Вячеслава Гладкова за принятое решение. По словам учредителя «Фамильного дома вкуса» Марины Лазаревой, это не масштабный, но значительный шаг, обеспечивающий прохождение самого ответственного месяца в году с минимумом потерь.
Предприниматель, владеющий семью ресторанами в Белгороде, Александр Бондарь подчеркнул важность новогодних праздников для рестораторов и для работников пересекающихся сфер развлечения. Вместе с тем дополнительное рабочее время в значительной мере воздействует на рентабельность предприятий в новом году. Стоит отметить и установление успешной коммуникации между властью и рестораторами.
В комментариях к постам читатели встали на сторону рестораторов, благодаря их за упорство в столь сложный период.
В уходящем году ресторанный бизнес серьезнее всего пострадал из-за пандемии COVID-19: тысячи российских ресторанов и заведений общепита во всем мире оказались на грани банкротства.