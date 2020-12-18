Белгородские рестораторы поблагодарили губернатора за возможность работать дольше

Предприниматель, владеющий семью ресторанами в Белгороде, Александр Бондарь подчеркнул важность новогодних праздников для рестораторов и для работников пересекающихся сфер развлечения. Вместе с тем дополнительное рабочее время в значительной мере воздействует на рентабельность предприятий в новом году. Стоит отметить и установление успешной коммуникации между властью и рестораторами.