Более двух тысяч пенсионеров Нижнего Тагила получили волонтерскую помощь

По словам руководителя штаба Эльвиры Дьяченко, было передано более 2,2 тысячи продуктовых наборов, обработано более 1,5 тысячи обращений. Также, она отметила, что осенью волонтеры начали взаимодействовать с поликлиниками. В день один волонтер объезжает 15-30 пациентов, доставляя терапевта или препараты от коронавируса. Обычно на линии работает сразу две-три машины. В общей сложности в штабе насчитывается порядка 40 человек.