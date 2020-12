Более двух тысяч пенсионеров Нижнего Тагила получили волонтерскую помощь

2187 пенсионеров Нижнего Тагила получили помощь волонтеров в рамках акции «Мы вместе», которая была запущена в начале пандемии коронавируса.

В общей сложности в Нижнем Тагиле было обработано более шести тысяч обращени1,сообщает пресс-служба администрации города. По словам главы города и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владислава Пинаева, руководство поставило задачу в начале пандемии о создании волонтерского движения. В нашем нижнетагильском отделении штаб начал действовать с апреля. Волонтеры помогают пожилым, маломобильным гражданам и всем, кто в условиях пандемии находится в зоне риска. Сейчас добровольцы активно помогают медикам. Развозят врачей по вызовам, доставляют лекарства коронавирусным больным, рассказал Владислав Пинаев. По словам руководителя штаба Эльвиры Дьяченко, было передано более 2,2 тысячи продуктовых наборов, обработано более 1,5 тысячи обращений. Также, она отметила, что осенью волонтеры начали взаимодействовать с поликлиниками. В день один волонтер объезжает 15-30 пациентов, доставляя терапевта или препараты от коронавируса. Обычно на линии работает сразу две-три машины. В общей сложности в штабе насчитывается порядка 40 человек. Напомним, с начала пандемии коронавируса граждане в возрасте от 65 лет и имеющие хронические заболевания находятся на самоизоляции. Во время всеобщего карантина волонтеры помогали пенсионерам, доставляя им продукты, лекарства, а также оказывая иную помощь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter