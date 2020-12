CAS отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на два года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по апелляции России на вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований за изменение базы данных Московской лаборатории.

CAS запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом в течение двух лет. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. Напомним, WADA отстранил российских спортсменов на четыре года, сообщает «Советский спорт». Кроме того, Российское антидопинговое агентство вновь лишено статуса соответствия и должно будет выплатить 1,27 миллиона долларов в качестве компенсации за издержки. Санкции не коснутся проведения соревнований: до 2022 года Россия примет чемпионаты мира по пляжному футболу и волейболу. Также российским спортсменам разрешено выступать в экипировке цветов российского флага и надписью Россия. При этом на форме будет обязательно уточнение «нейтральный атлет» шрифтом того же размера.

