CAS отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на два года

CAS запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом в течение двух лет. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. Напомним, WADA отстранил российских спортсменов на четыре года, сообщает «Советский спорт».