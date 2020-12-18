CAS отстранил Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на два года

CAS запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом в течение двух лет. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года. Напомним, WADA отстранил российских спортсменов на четыре года, сообщает «Советский спорт».
Кроме того, Российское антидопинговое агентство вновь лишено статуса соответствия и должно будет выплатить 1,27 миллиона долларов в качестве компенсации за издержки.
Санкции не коснутся проведения соревнований: до 2022 года Россия примет чемпионаты мира по пляжному футболу и волейболу. Также российским спортсменам разрешено выступать в экипировке цветов российского флага и надписью Россия. При этом на форме будет обязательно уточнение «нейтральный атлет» шрифтом того же размера.