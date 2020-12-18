Досрочные каникулы и загрязнение воздуха. Итоги дня в Свердловской области

ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Средства будут перечислены в беззаявительном порядке на детей, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет. Выплата будет осуществляться на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Всем, кто получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, средства будут перечислены автоматически. До 1 апреля заявление необходимо подать только тем гражданам, у которых ребенок был рожден после 1 июля, или родители не обращались за предыдущими выплатами. Кроме того, заявление через портал Госуслуг нужно подать в случае изменения реквизитов для перечисления денежных средств.