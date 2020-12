Досрочные каникулы и загрязнение воздуха. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 18 декабря в Свердловской области.

Прокуратура начала проверку после смерти пациентки от коронавируса в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой помощи. Ей пришлось ждать очередь на компьютерную томографию, которая показала 80% поражения легких, потом несколько часов в приемном покое. В итоге ее положили в палату только через сутки после прибытия. По словам родственников, в палате кислород не был подведен к каждой кровати, а больные самостоятельно подходили к оборудованию и дышали по очереди. Дочь умершей рассказала, что 3 ноября, во время разговора по телефону, мать пожаловалась на то, что у нее отнялись ноги. На следующий день она скончалась. Помощник прокурора отметил, что в медучреждении есть 300 оборудованных койко-мест, но фактическая потребность кислорода неизвестна. В Нижнем Тагиле после смерти пациентки от COVID-19 в ЦГБ № 1 начата проверка Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отправить школьников региона на каникулы досрочно, 28 или 29 декабря. Он пояснил, что родителей учащихся интересуют сроки новогодних каникул. Рекомендации Минобразования направлены в муниципалитеты, в ближайшее время директора школ озвучат дату начала каникул. Куйвашев назвал сроки начала каникул для свердловских школьников 17 декабря редакция TagilCity.ru замерила воздух на наличие загрязняющих веществ на Вые и Красном Камне, при этом в трех из шести мест замеров показания превысили разовую ПДК. На остановке общественного транспорта на улице Победы и во дворе на улице Выйской показания газоанализатора остались по нолям. При замерах возле Выйского пруда было зафиксировано превышение содержания диоксида азота в три раза. Возле ДК «Юбилейный» прибор показал наличие диоксида серы, его концентрация превысила разовую ПДК в 3,4 раза. Возле детской больницы на улице Кузнецкого превышение предельно допустимой концентрации формальдегида было в 1,2 раза выше нормы. Последним местом замеров стало здание управления ВГОКа, здесь газоанализатор также показал наличие в воздухе диоксида серы в размере 0,3 мг/м3, что не превышает разовую ПДК, но является близким к ней. Все три вредных вещества (диоксид серы, диоксид азота и формальдегид) влияют на органы дыхания, они могут вызывать астму и бронхит. Формальдегид, диоксиды серы и азота: чем 17 декабря дышали тагильчане с Выи ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Средства будут перечислены в беззаявительном порядке на детей, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет. Выплата будет осуществляться на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Всем, кто получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, средства будут перечислены автоматически. До 1 апреля заявление необходимо подать только тем гражданам, у которых ребенок был рожден после 1 июля, или родители не обращались за предыдущими выплатами. Кроме того, заявление через портал Госуслуг нужно подать в случае изменения реквизитов для перечисления денежных средств. ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

