Куйвашев наградил министра свердловского минфина за заслуги перед областью

Министр финансов региона Галина Кулаченко была награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской области».

Документ о награждении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, ранее стало известно, что Галина Кулаченко собирается в отставку. Она уже официально объявила об этом своему окружению.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter