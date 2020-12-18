Куйвашев наградил министра свердловского минфина за заслуги перед областью

Куйвашев наградил министра свердловского минфина за заслуги перед областью

Сегодня, 11:17ОбществоPhoto: pixabay.com
Министр финансов региона Галина Кулаченко была награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской области».

Документ о награждении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее стало известно, что Галина Кулаченко собирается в отставку. Она уже официально объявила об этом своему окружению.

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