Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением отправить школьников на каникулы 28 или 29 декабря. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что родители учащихся интересуются сроками новогодних каникул. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря,написал глава региона. По его словам, в ближайшее время директора школ озвучат дату начала каникул. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса отменили смены во всех загородных оздоровительных лагерях. В тагильских загородных оздоровительных лагерях из-за COVID-19 не будет зимних смен

