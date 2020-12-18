Моргенштерн посмеялся в новом клипе над обвинениями Дудя в работе на власть

После этого Мурзагулов, который в свободное время занимается музыкой, написал и записал песню на данную тему. В записи трека принял участие Моргенштерн. Оба они решили высмеять обвинения Дудя, информирует mkset.ru.
Песня начинается словами Алишера Моргенштерна: «Алло, Слава, что там с дедом?!» Тут есть прямой намек на подозрение Юрия Дудя в том, что чиновники Республики Башкортостан не обратили внимания на эвтаназию деда Моргенштерна в обмен на лояльность рэпера.
Далее авторы клипа пародируют мнение россиян о чиновниках как о взяточниках и пьяницах. Также Мурзагулов и Моргенштерн посмеялись над тем, что госслужащие якобы избивают и унижают подчиненных и держат в секретарях сплошь моделей. Так, роль ассистентки в клипе сыграла победительница «Мисс Maxim-2017» Ульяна Тригубчак.
«А ты точно из правительства?» — испуганно спрашивает в одном из куплетов Моргенштерн.
В конце видеоряда у зрителей появляется противоположное первоначальному ощущение. Ключевой персонаж клипа, который устал от жизни чиновника и постоянных совещаний, начинает восхищаться раскрепощенностью молодых исполнителей. Он хочет у них чему-нибудь научиться.
Судя по всему, авторы клипа хотели, чтобы Юрий Дудь и люди, поверившие его словам про рэпера и чиновников, задумались. Временами дружба даже между очень разными людьми — это просто дружба…
Видео и трек — по ссылке.