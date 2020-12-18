Моргенштерн посмеялся в новом клипе над обвинениями Дудя в работе на власть

Далее авторы клипа пародируют мнение россиян о чиновниках как о взяточниках и пьяницах. Также Мурзагулов и Моргенштерн посмеялись над тем, что госслужащие якобы избивают и унижают подчиненных и держат в секретарях сплошь моделей. Так, роль ассистентки в клипе сыграла победительница «Мисс Maxim-2017» Ульяна Тригубчак.