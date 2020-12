В Свердловской области 31 декабря останется рабочим днем для госслужащих и бюджетников. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

При этом он отметил, что руководители коммерческих предприятий, на свое усмотрение, могут дать работникам выходной. В Уральском Федеральном округе 31 декабря объявлено выходным только в Ямало-ненецком автономном округе. Напомним, в России в 34 регионах из 85 предпразничный день объявлен выходным для данной категории граждан, остальные регионы пока не определились. Евгений Куйвашев не стал делать 31 декабря выходным днем в этом году

