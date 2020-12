На Урале прошли пикеты с требованием завести уголовное дело об отравлении Навального

В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов с требованием о возбуждении уголовного дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

На мероприятие вышли члены незарегистрированной «Либертарианской партии», пишет Znak. Два активиста стояли с плакатами на набережной городского пруда и возле здания ФСБ по Свердловской области. В отделении партии рассказали, что пикеты прошли спокойно. К ним не подходили полицейские. Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели собственное расследование и пришли к выводу, что с отравлением Навального может быть связана группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ. Они провели анализ авиаперелетов сотрудников ФСБ, а также биллинга. В результате они сделали вывод, что за Алексеем Навальным ведется слежка с 2017 года.

