На Урале студентка перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов родителей

В Екатеринбурге студентка Института Прокуратуры УРГиУ попалась на уловки телефонных мошенников. Она перевела полмиллиона рублей со счетов своих родителей.

Злоумышленники действовали по старой схеме. Девушке позвонили с незнакомого номера «сотрудники безопасности банка». Они сказали, что с её счетом зафиксировали подозрительные действия и денежные средства необходимо перевести на запасной счет. Для подтверждения этих слов позднее позвонил «сотрудник ФСБ». Студентка перевела мошенникам 573 тысячи рублей, при чем это были деньги со счетов ее родителей, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на правоохранительные органы. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьей «Мошенничество». Напомним, в начале декабря жительница Пригородного района Нижнего Тагила после звонков мошенников взяла кредиты и перевела аферистам 350 тысяч рублей. Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

