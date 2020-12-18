На Урале студентка перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов родителей

Злоумышленники действовали по старой схеме. Девушке позвонили с незнакомого номера «сотрудники безопасности банка». Они сказали, что с её счетом зафиксировали подозрительные действия и денежные средства необходимо перевести на запасной счет. Для подтверждения этих слов позднее позвонил «сотрудник ФСБ».