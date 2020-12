«Обязаны лечить»: в Демидовской больнице объяснили ситуацию с пациентами в коридорах

Пациентов Демидовской городской больницы Нижнего Тагила размещают в коридорах на время лечения. В медучреждении объясняют, что не могут отказать в госпитализации, поэтому располагают людей на резервных койках.

Такая ситуация не постоянна, пояснил главврач медучреждения Сергей Овсянников. Мы всегда госпитализируем пациентов в круглосуточный стационар по медицинским показаниям, а не отказываем им из-за отсутствия мест. Наше учреждение является межмуниципальным медицинским центром, крупнейшим в Горнозаводском округе,рассказал в беседе с TagilCity.ru руководитель больницы. Главврач отметил, что на период пандемии большинство профильных отделений стационара являются единственными на территории всего ГГО. Учитывая, что большое количество пациентов поступают по экстренным показаниям и им необходима госпитализация, в медучреждении всегда имеется резервный коечный фонд. Ни один пациент не должен остаться без медицинской помощи. При необходимости он будет госпитализирован на любую койку, где бы она не находилась, потому что мы обязаны и оказываем медицинскую помощь. Такие случаи единичные, в основном коечного фонда у нас хватает,пояснил Овсянников. Ранее в соцсетях движение «Тагил за перемены» опубликовало фотографии из отделения гнойной хирургии Демидовской ГБ. Один из подписчиков жаловался, что в коридорах располагают пациентов пожилого возраста. Photo: группа «Тагил за перемены»

