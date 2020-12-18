Одноклассники составили рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями в 2020

Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса. В этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием в ОК: пользователи упомянули его более 22 млн раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».