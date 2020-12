Одноклассники составили рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями в 2020

Соцсеть также выяснила, в каких регионах жители чаще делились негативными эмоциями

Одноклассники представили рейтинг регионов России в 2020 году по доброжелательности жителей – на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллионов активных пользователей по всей России. В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. В третьем квартале в топ-5 регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, переместившись с девятого места в рейтинге на четвертое. Это позволило Татарстану попасть в пятерку регионов с самыми оптимистичными жителями и по итогам года. Пятое место в 2020 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Самарской области. ТОП-10 регионов с наиболее доброжелательными пользователями в Одноклассниках в 2020 году: Алтайский край Забайкальский край Кемеровская область Республика Татарстан Самарская область Нижегородская область Новосибирская область Саратовская область Красноярский край Свердловская область А вот жители Приморского и Хабаровского края чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года. Жители Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции жителей. ТОП-10 регионов с наименее доброжелательными пользователями в Одноклассниках в 2020 году: Приморский край Хабаровский край Москва и Московская область Санкт-Петербург Краснодарский край Ставропольский край Ростовская область Иркутская область Воронежская область Волгоградская область Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса. В этом году вирус COVID-19 стал самым обсуждаемым событием в ОК: пользователи упомянули его более 22 млн раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».

