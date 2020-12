Победители двух социальных конкурсов БСК получили гранты от компании

В столице Башкирии наградили участников конкурсов «Стерлитамак — наш общий дом» и «Я волонтер БСК». 3,5 млн рублей на гранты победителям предоставила Башкирская содовая компания.

В 2020 году конкурс «Стерлитамак — наш общий дом» стартовал в конце лета. Он собрал более 130 проектов, из которых жюри и участники онлайн-голосования отобрали всего 12. Их авторы и получили награды от компании, пишет mkset.ru. Гендиректор Башкирской содовой компании обратился к участникам конкурса и поблагодарил их за то, что они проявляют интерес к жизни Стерлитамака. Он подчеркнул, что у победителей впереди еще очень много работы. «С этого награждения начинается интересная работа по реализации проектов, ваших добрых идей. Я желаю вам единомышленников в этом деле, удачи и плодотворной работы», — сказал Давыдов. Гран-при и денежный приз 1 млн рублей получил проект одной из местных некоммерческих организаций «Аллея ученых и писателей». При этом руководство компании отметило, что интересных проектов было гораздо больше, поэтому была учреждена специальная номинация «Гран-при генерального директора». Призерами в ней стали проекты «Аллея памяти медработников», «Лаборатория занимательной химии «Менделеев-лаб» и «Интерактивная индустриальная тропа». Одновременно с награждением лауреатов конкурса «Стерлитамак — наш общий дом» были отмечены и победители корпоративного волонтерского конкурса «Я волонтер БСК», и 20 проектов социальной направленности, которые касались развития образования, пропаганды здорового образа жизни и привлечения граждан к движению волонтеров. Напомним, первый конкурс «Стерлитамак — наш общий дом» прошел несколько лет назад. С тех пор удалось внедрить в жизнь 9 важных для города проектов. Это музей истории 170-й стрелковой дивизии, театральная студия для детей с ограниченными возможностями, международный турнир по карате и другие. В этом году географию конкурса расширили на 2 прилегающих к Стерлитамаку района: Ишимбайский и Стерлитамакский. Также в 2020 году в рамках большого конкурса был проведен еще один — «Я волонтер БСК» с призовым фондом в 1 млн рублей. На все конкурсные мероприятия компания затратила 7,5 млн рублей. Это средства на гранты и организационные расходы.

