Победители двух социальных конкурсов БСК получили гранты от компании

Напомним, первый конкурс «Стерлитамак — наш общий дом» прошел несколько лет назад. С тех пор удалось внедрить в жизнь 9 важных для города проектов. Это музей истории 170-й стрелковой дивизии, театральная студия для детей с ограниченными возможностями, международный турнир по карате и другие.