Поздняков прокомментировал решение CAS

Кроме этого, CAS постановил, что санкции ВАДА будут наложены на российский спорт не на 4, а на 2 года. То есть они не касаются Парижских игр, запланированных на 2024 год. Однако на играх в Токио и Пекине наши спортсмены будут выходить без флага страны и не под гимн России. При соблюдении некоторых условий команде разрешат использовать слово «Россия». Данные ограничения касаются только олимпиад и чемпионатов мира, на прочие соревнования, в том числе отборочные, запрет не распространяется.