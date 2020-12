Поздняков прокомментировал решение CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) не поддержал иск ВАДА о применении коллективной ответственности и дополнительного тестирования на допинг для российских спортсменов на международных соревнованиях.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что можно с уверенностью сказать – «чистые» российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде без ограничений. Более того, они вправе делать это в командах, которые формируются ОКР, сообщает официальный сайт ОКР. Кроме этого, CAS постановил, что санкции ВАДА будут наложены на российский спорт не на 4, а на 2 года. То есть они не касаются Парижских игр, запланированных на 2024 год. Однако на играх в Токио и Пекине наши спортсмены будут выходить без флага страны и не под гимн России. При соблюдении некоторых условий команде разрешат использовать слово «Россия». Данные ограничения касаются только олимпиад и чемпионатов мира, на прочие соревнования, в том числе отборочные, запрет не распространяется. Суд отказался признать еще одно требование ВАДА. Оно касалось санкций в отношении статуса ОКР и санкций к его руководству. Это означает отсутствие ограничений на участие спортсменов и тренеров, входящих в исполком ОКР, в различных соревнованиях. «Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо, полного или частичного, наказания РУСАДА и, как следствие, любых санкций по отношению к иным участникам процесса», – заявил Поздняков. Главу ОКР возмутило решение CAS, поддержавшего требование ВАДА о запрете посещения Олимпиад в Токио и Пекине для руководства Российской Федерации, в том числе президента и премьера. Он выразил недоумение тем, что в таком вопросе суд пошел на поводу у неправительственной организации и подчеркнул, что в этом вопросе Олимпийский комитет России займет твердую позицию.

