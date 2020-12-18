Свердловчане чаще всего жалуются на банки из-за навязывания услуг

Свердловчане чаще всего жалуются на банки из-за навязывания услуг

Сегодня, 14:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Свердловской области чаще всего жалуются в Роспотребнадзор на навязывание услуг, которые не нужны.

На это жалуются 69,3% граждан, обратившихся по поводу качества оказания финансовых услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

16,5% из обращений — это жалобы на страховые компании, 7% свердловчан жалуются на другие финансовые организации.

Наибольшее число постановлений о назначении штрафа вынесено в отношении АО «Почта Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Банк Зенит» и других организаций. Общая сумма штрафов составила около полутора миллионов рублей.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в 2020 году количество жалоб сократилось на 44% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в Екатеринбурге 80-летнюю пенсионерку обманули в банке на 500 тысяч рублей, ей навязали договор страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода.

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