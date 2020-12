Свердловчанке предъявлено обвинение за убийство своей дочери молотком

В Кировграде 35-летней женщине, которая убила четырехлетнюю дочь молотком в октябре этого года, предъявлено обвинение.

После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой. На данный момент дело передано в городской суд. При этом по результатам экспертизы обвиняемая признана невменяемой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Семью считали благополучной, проблем с деньгами или алкоголем не было, пишет E1. После декрета мама сама занималась ребенком, пока папа работал. Однако в последние несколько месяцев у женщины стали возникать приступы страха и депрессии. Родители неоднократно возили ее к врачам, в результате ей были назначены антидепрессанты. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете как неблагополучная не состояла. Женщина и ее сожитель в зарегистрированном браке не состояли, это был их общий ребенок. Обвиняемая, по словам Горелых, после совершения преступления пыталась покончить с собой. Однако в это время ее мужчина вернулся домой. Он и вызвал полицию. Напомним, ранее стало известно, что в Кировграде 35-летняя женщина убила свою дочь молотком после передозировки антидепрессантов, а затем пыталась покончить с собой. На Урале забившую до смерти 3-хлетнюю дочь молотком мать признали невменяемой

