Свердловчанке предъявлено обвинение за убийство своей дочери молотком

Свердловчанке предъявлено обвинение за убийство своей дочери молотком

Сегодня, 14:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Кировграде 35-летней женщине, которая убила четырехлетнюю дочь молотком в октябре этого года, предъявлено обвинение.

После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой.

На данный момент дело передано в городской суд. При этом по результатам экспертизы обвиняемая признана невменяемой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Семью считали благополучной, проблем с деньгами или алкоголем не было, пишет E1. После декрета мама сама занималась ребенком, пока папа работал. Однако в последние несколько месяцев у женщины стали возникать приступы страха и депрессии. Родители неоднократно возили ее к врачам, в результате ей были назначены антидепрессанты.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, семья на учете как неблагополучная не состояла. Женщина и ее сожитель в зарегистрированном браке не состояли, это был их общий ребенок. Обвиняемая, по словам Горелых, после совершения преступления пыталась покончить с собой. Однако в это время ее мужчина вернулся домой. Он и вызвал полицию.

Напомним, ранее стало известно, что в Кировграде 35-летняя женщина убила свою дочь молотком после передозировки антидепрессантов, а затем пыталась покончить с собой.

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