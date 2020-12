Устроившему дебош тагильчанину грозит наказание за оскорбление сотрудников полиции

Жителю Нижнего Тагила грозит наказание за оскорбление сотрудников полиции.

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Ему вменяют два эпизода преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителей власти), сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным следствия, вечером 9 августа 2020 года в полицию поступило сообщение о дебоше в одном из подъездов дома на проспекте Дзержинского. Мужчина пытался выбить дверь в одну из квартир. Для проверки информации на место происшествия был направлен наряд. Полицейские обнаружили, что в подъезде находится мужчина в состоянии опьянения. Его попросили прекратить противоправные действия. В ответ на это мужчина выругался нецензурной бранью. Тем самым он совершил преступление. На данный момент расследование было завершено, а уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Напомним, в конце июля политолога Федора Крашенинникова задержала полиция из-за обвинения представителей власти. Он сделал репост о просьбе президента Владимира Путина к Конституционному суду по поводу количества президентских сроков. При этом он оставил комментарий, что суд разрешит Путину вечное правление. Политологу назначили наказание в виде семи суток ареста.

