В Екатеринбурге сбившему байкера водителю Mercedes вынесен приговор

В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю белого Mercedes, который проехал на «красный» и влетел в колонну байкеров.

Мужчина получил семь лет и одиннадцать месяцев колонии. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что водитель должен был видеть, что на светофоре длительное время горит красный свет, а потому должен был затормозить. Однако он продолжил движение. По версии следствия, подсудимый на момент происшествия был пьян. Но сам он этого не признает. На допросах он говорил, что отдыхал с друзьями на природе, где присутствовали спиртные напитки. По данным прокуратуры, мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Напомним, что после смертельной аварии подсудимый и его знакомые хотели покинуть место происшествия, но случайные свидетели не позволили этого сделать. Погибший байкер 15 лет состоял в мотоклубе. Верховный суд пересмотрит дело совершившего смертельное ДТП уральского байкера

