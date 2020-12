В Екатеринбурге сельхозрынок переоборудуют в фитнес-клуб с бассейном для Универсиады

В Екатеринбурге сельхозрынок «Арбуз» будет переоборудован в фитнес-клуб с бассейном для Универсиады-2023.

Там смогут тренироваться местные спортсмены и команды XXXII Всемирных студенческих игр. В следующем году в Екатеринбурге запустят фитнес-центр площадью шесть тысяч квадратных метров и 25-метровым бассейном. Под фитнес-клуб переоборудуют здание бывшего сельскохозяйственного рынка на улице Бебеля. Сельхозрынок «Арбуз» открылся в феврале 2012 года, однако был закрыт через год из-за малого количества покупателей. Затем в здании работали сетевые магазины. В 2019 году сын владельца, который запустил два фитнес-центра, предложил открыть в помещении крупнейший в городе фитнес-клуб с бассейном на восемь дорожек. Новый бассейн будет отвечать нормативам по проведению спортивных соревнований. В нем смогут тренироваться команды Универсиады-2023, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. Владелец отмечает, что они будут предоставлять бесплатные тренировки для участников. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пояснил, что они поддерживают компании, предлагающие свои объекты для тренировок участников. Он отметил, что на сегодняшний день здание готово на треть. Идет реконструкция, строители убирают стены, готовят место под чашу бассейна. Клуб обещают открыть в сентябре–октябре 2021 года,рассказал министр 66.ру. Также он добавил, что в помещении будут тренажеры мировых брендов, SPA-зона с гидромассажем и термальными саунами, соляные комнаты. 500 квадратных метров на льготных условиях отдадут в аренду федерации каратэ Киокусинкай. Напомним, 11 ноября в Екатеринбурге запустили часы, которые отсчитывают одну тысячу дней до начала Универсиады-2023. В Екатеринбурге запустили отсчитывающие до начала Универсиады-2023 часы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter