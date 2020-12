В Нижнем Тагиле изъяли алкоголя и табачных изделий на 13 миллионов рублей

Сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли около 25 тонн фальсифицированных алкогольных и табачных изделий, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

При проведении оперативных мероприятий было обнаружено два складских помещения, в них хранились водка, виски, коньяк и ром известных торговых брендов. Часть продукции была без акцизных марок, некоторые с поддельной маркировкой. Так, в одном из помещений полицейские обнаружили более 1,7 тонны спирта, а также около 500 литров спиртосодержащей продукции. Тут же обнаружили табачную продукцию, которая вызывала сомнение в подлинности. Рядом со складом находился грузовой автомобиль, в котором полицейские нашли коробки с коньяком и водкой объёмом 203 литра и 170 литров спирта. На втором складе также было много коробок с обширным ассортиментом водки, коньяка и виски. Из бокса было изъято более 18 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего со складов изъяли около 25 тонн спиртосодержащей продукции и более 1,8 тысячи пачек табачной продукции. Находившийся на складе уроженец одной из южных республик, пояснил, что является подсобным рабочим и не имеет отношения к продукции. Предварительно, стоимость изъятого составляет более 13 миллионов рублей. Сейчас сыщики отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверку и устанавливают собственника продукции. По её итогам будет принято процессуальное решение. Photo: МУ МВД "Нижнетагильское" Напомним, в Нижнем Тагиле в конце сентября изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет. В Нижнем Тагиле изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет

