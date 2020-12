В Нижнем Тагиле улицы Уралвагонзавода назвали в честь Веремьева, Лоренцо и Крутякова

В Нижнем Тагиле на территории Уралвагонзавода прошла церемония присвоения трем улицам имен выдающихся заводчан-руководителей, внесших важный вклад в развитие машиностроения в стране, сообщается в пресс-службе администрации города.

Три улицы были назвали в честь первого главного конструктора по криогенной технике Мефодия Веремьева, первого главного конструктора УВЗ по вагоностроению Дмитрия Лоренцо и директора завода в 1968–1979 годы Ивана Крутякова. Данная церемония начала череду мероприятий, посвященных тому, что Уралвагонзаводу исполняется 85 лет. У нас большой завод, мы — город в городе, поэтому было бы хорошо, чтоб каждой улице предприятия было присвоено имя уважаемого человека,рассказал генеральный директор УВЗ Александр Потапов. Важно, по словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, что молодые люди, которые приходят на завод, будут видеть фамилии и таким образом знакомиться с историей предприятия, на котором работают, и с жизнью города, рассказали в пресс-службе УВЗ. Напомним, на улице Лоренцо объединены несколько значимых подразделений Уралвагонзавода: южный пролет малярно-сдаточного цеха и Уральское конструкторское бюро вагоностроения. Дмитрий Лоренцо был известен тем, что проявил инициативу при освоении криогенного производства на заводе. На улице Ивана Крутякова, возглавлявшего Уралвагонзавод в 1968–1979 годы, находится блок механических цехов. Там расположено производство по обработке деталей и дальнейшей сборке.

