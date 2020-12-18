В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19

Для сотрудников ГБ № 1 потребуется 300 доз, сообщил «Тагильскому рабочему» главврач Александр Павловских. В список включены сотрудники, которые не переболели инфекцией. Тем, кому не хватит препарата, будут ждать поступления следующей партии. Возможно, она поступит уже на следующей неделе.