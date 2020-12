В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19

Сегодня с Нижний Тагил из Екатеринбурга в специальном контейнере доставили еще 180 доз вакцины от коронавируса.

К прививочной кампании против COVID-19 подключится горбольница № 1, первыми будут привиты медработники самого медучреждения, а также педагоги Дзержинского района. Для сотрудников ГБ № 1 потребуется 300 доз, сообщил «Тагильскому рабочему» главврач Александр Павловских. В список включены сотрудники, которые не переболели инфекцией. Тем, кому не хватит препарата, будут ждать поступления следующей партии. Возможно, она поступит уже на следующей неделе. Жители Дзержинского района могут записаться в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19 по телефону 8 (3435) 38-44-99. При этом необходимо будет сообщить свои ФИО, дату рождения, место проживания, место работы и контактный номер телефона. Напомним, 15 декабря в Нижний Тагил поступила первая партия вакцины «Спутник V», а именно 220 доз, в Демидовскую городскую больницу и ГБ № 4. В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от COVID-19

