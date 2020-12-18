VK Mini Apps: количество мини-приложений выросло на 80%, а аудитория — на 65%

Количество сервисов за год выросло на 11 тысяч — и теперь пользователи выбирают из 25 тысяч проектов. На платформе найдётся мини-приложение почти для любой задачи: можно заказать еду, вызвать такси, подобрать жильё или работу, узнать погоду или расписание матчей, записаться в салон красоты, продать ненужную вещь или купить подарок. Так что и пользуются сервисами чаще: активная аудитория за год выросла на 65% и в четвёртом квартале превысила 33 млн человек в месяц.