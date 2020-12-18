Власти Хабаровского края направят свыше 8 млрд рублей в здравоохранение

В будущем году будут начаты поставки высокотехнологичного медицинского оборудования. Медучреждения ожидают более тысячи единиц медтехники. В частности, речь идет о компьютерных томографах, которые планируют установить в клинико-диагностическом центре Хабаровска и Бикинской районной больнице. Медицинские учреждения Комсомольска-на-Амуре получат семь рентген-аппаратов и разделят с медорганизациями Хабаровска девять маммографов. В рамках реализации программы также предусматривается и обновление автопарка. Кроме всего, в планах закупка новых автомобилей скорой помощи и другой техники для нужд клиник.