Власти Хабаровского края направят свыше 8 млрд рублей в здравоохранение

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение, которым утверждается программа модернизации первичного звена системы здравоохранения региона. За 5-летний период в эту сферу направят более восьми миллиардов рублей, 7,1 из них - это средства федерального бюджета.

«Эта программа – большой плюс ко всей сфере здравоохранения. Нам удастся увеличить число объектов, которым нужен ремонт и переоснащение. Федеральные средства в ближайшее время поступят в регион, и это очень значительная финансовая поддержка», - подчеркнул зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Как сообщает Transsibinfo, перед созданием программы все медорганизации подверглись детальному аудиту. По его итогам оказалось, что средний процент износа недвижимого имущества детских поликлиник равен 64%, взрослых – 58%. В районных поликлиниках и ФАПах положение дел еще более печальное, там аналогичный показатель оценили в 80%. Под программу обновления попали 40 краевых медучреждений. В следующем году планируется строительство пяти ФАПов в разных населенных пунктах региона и одной амбулатории в деревне Нелькан Аяно-Майского района. Помимо этого, в 2021 году будет организовано масштабное обновление одного из корпусов городской больницы № 10 Хабаровска. В настоящее время это главный госпиталь края для больных с COVID-19. В будущем году будут начаты поставки высокотехнологичного медицинского оборудования. Медучреждения ожидают более тысячи единиц медтехники. В частности, речь идет о компьютерных томографах, которые планируют установить в клинико-диагностическом центре Хабаровска и Бикинской районной больнице. Медицинские учреждения Комсомольска-на-Амуре получат семь рентген-аппаратов и разделят с медорганизациями Хабаровска девять маммографов. В рамках реализации программы также предусматривается и обновление автопарка. Кроме всего, в планах закупка новых автомобилей скорой помощи и другой техники для нужд клиник. Развитию системы здравоохранения региональными властями уделяется повышенное внимание. Предоставление качественной и доступной медицинской помощи, особенно в период пандемии, - приоритетная задача всех руководителей Хабаровского края. Михаил Дегтярев неоднократно обращал внимание, что проблемы системы здравоохранения сегодня самые актуальные для местного населения, и подчеркивал, что “наведение порядка в отрасли необходимо уже сейчас”.

