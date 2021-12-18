600 грамм самоцветов под видом декора для аквариума пытался отправить уралец в США

После проверки содержимого посылки была назначена экспертиза для определения подлинной стоимости. Мужчина оценил их в 35 долларов, то есть примерно 2,5 тысячи рублей. Оказалось, что там находились 23 полудрагоценных необработанных камня, общая цена которых превышает 32 тысячи рублей. По закону, их пересылка запрещена за границу.