600 грамм самоцветов под видом декора для аквариума пытался отправить уралец в США

600 грамм самоцветов под видом декора для аквариума пытался отправить уралец в США
600 грамм самоцветов под видом декора для аквариума пытался отправить уралец в США
Сегодня, 13:27ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Полудрагоценные необработанные камни нашли таможенники в посылке, которую пытался отправить уралец в США. Мужчина указал, что там находятся керамические фигурки для декора аквариума.

После проверки содержимого посылки была назначена экспертиза для определения подлинной стоимости. Мужчина оценил их в 35 долларов, то есть примерно 2,5 тысячи рублей. Оказалось, что там находились 23 полудрагоценных необработанных камня, общая цена которых превышает 32 тысячи рублей. По закону, их пересылка запрещена за границу.

Уральцу грозят штраф и конфискация содержимого посылки, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Напомним, в апреле 2021 года в посылке с Урала в Китай были найдены самоцветы на 3,2 миллиона рублей, которые пытались отправить под видом бижутерии.

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Екатеринбург
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