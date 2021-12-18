Акулина, Евсевий, 87-летний жених и египтяне: свердловские ЗАГСы подвели итоги года

Акулина, Евсевий, 87-летний жених и египтяне: свердловские ЗАГСы подвели итоги года
Акулина, Евсевий, 87-летний жених и египтяне: свердловские ЗАГСы подвели итоги года
Сегодня, 21:53ОбществоФото: pixabay.com
В ЗАГСах Свердловской области сделали подборку интересных фактов за год. От старославянских имен до самой пожилой пары — 18 декабря органы регистрации записей гражданского состояния празднуют свой профессиональный праздник.

Самыми необычными именами называли своих детей жители Екатеринбурга и Первоуральска.

В Железнодорожном отделе столицы Урала в 2021 году родились Яромир, Радомир, Евсевий, Добрыня (с отчеством Никитич), Тихон, Серафим, Севастьян, Фрол, Акулина, Евфимия, Милослава. Ленинский район может похвастаться иноязычными именами — Амалия, Аливия, Туана, Лаура, Медея, Штерна и Элисан. Мальчишек здесь предпочитали называть Златан, Леонард, Даян, Гектор, Давлат, Дементий. Одна семейная пара решила своим сыновьям-двойняшкам дать имена Теодор и Сальвадор, сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Первоуральские родители тоже отличились фантазией. Ряды граждан России пополнили Сервер, Самсон, Маркус, Силуан, Радэль, Мира, Оливия, Русалина, Вивиан, Афина.

Три мальчика с именем Космос проживают в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

Свадебный бум в регионе пришелся на 20 августа, 10 и 17 сентября — в Орджоникидзевском ЗАГСе в эти дни было до 65 пар брачующихся.А вот в Верхней Пышме молодая пара запомнилась русско-египетской церемонией по всем традициям каждого из народов, в Нижних Серьгах молодожены приехали в ЗАГС в камуфляже при полной атрибутике на военную тему.

В Артинском ЗАГСе была зарегистрирована самая пожилая пара — 87-летний Николай Григорьев взял в жены 82-летнюю Галину Чернову. Причем знакомы супруги были с юности, однако связать свои судьбы смогли только спустя десятилетия.

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