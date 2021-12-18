Арт-объект в виде Демидовского кольца появится у Кольцово в Екатеринбурге

В финал конкурса по разработке концепции площади у Кольцово вышли пять работ. Две недели назад были определены три лучшие из них, и жюри объявило голосование на сайте мэрии, чтобы жители выбрали победителя.
Более 4,5 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в голосовании. Фаворитом стала конструкция, напоминающая Демидовское кольцо и петлю Нестерова, за нее отдали голоса 52% жителей. В проигрыше оказались огромный красный клубок ниток и фигуры, складывающиеся в слово «Урал».
«Архитектурного бюро Асадова» получит за выигрыш миллион рублей, остальные участники — по 250 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке появились арт-объекты в виде пикселей и компьютерного Марио на стенах 9-этажных домов. Управляющие компании утепляли здания и решили украсить фасады.