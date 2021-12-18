Арт-объект в виде Демидовского кольца появится у Кольцово в Екатеринбурге

Арт-объект в виде Демидовского кольца появится у Кольцово в Екатеринбурге
Арт-объект в виде Демидовского кольца появится у Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 10:45ОбществоФото: архитектурное бюро Асадова
На площади у аэропорта Кольцово появится арт-объект — золотое Демидовское кольцо. В конкурсе проектов выиграло «Архитектурное бюро Асадова».

В финал конкурса по разработке концепции площади у Кольцово вышли пять работ. Две недели назад были определены три лучшие из них, и жюри объявило голосование на сайте мэрии, чтобы жители выбрали победителя.

Более 4,5 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в голосовании. Фаворитом стала конструкция, напоминающая Демидовское кольцо и петлю Нестерова, за нее отдали голоса 52% жителей. В проигрыше оказались огромный красный клубок ниток и фигуры, складывающиеся в слово «Урал».

«Архитектурного бюро Асадова» получит за выигрыш миллион рублей, остальные участники — по 250 тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке появились арт-объекты в виде пикселей и компьютерного Марио на стенах 9-этажных домов. Управляющие компании утепляли здания и решили украсить фасады.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Кольцовоарт-объектАэропорт «Кольцово»Екатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы