18 клиентов на 1,5 млн обманула директор турагентства «Лайн тур» в Нижнем Тагиле

В отношении директора турагентства «Лайн тур», которое работало на проспекте Ленина, 67, возбуждено уголовное дело. С заявлениями в правоохранительные органы обратились 18 жителей города, общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. С начала 2019 года по ноябрь 2021 пострадавшие оплачивали туристические услуги, но так их и не получили.