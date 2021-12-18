18 клиентов на 1,5 млн обманула директор турагентства «Лайн тур» в Нижнем Тагиле

В отношении директора турагентства «Лайн тур», которое работало на проспекте Ленина, 67, возбуждено уголовное дело. С заявлениями в правоохранительные органы обратились 18 жителей города, общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. С начала 2019 года по ноябрь 2021 пострадавшие оплачивали туристические услуги, но так их и не получили.
Граждан, которые еще не обратились с заявлениями на недобросовестного руководителя турфирмы, просят позвонить по телефону 8(3435)97-64-02 или подойти в дежурную часть ОП № 16 на улице Островского, 1, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в Нижнем Тагиле работала еще одна мошенница-турагент Оксана Забавина. Она обманула десятки клиентов и сбежала в Санкт-Петербург. Пострадавшие обратились в полицию, но им дважды отказали в возбуждении уголовного дела.