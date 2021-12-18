Опасная для здоровья обувь изъята из магазина «Метагалактика» на ГГМ в Нижнем Тагиле

При проверке специалисты выявили товар, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности продукции. Индивидуальному предпринимателю было вынесено предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено.
В результате Роспотребнадзор обратился в суд с иском о принудительном изъятии продукции, который был удовлетворен, сообщает региональное ведомство.
Напомним, во время рейда на оптовой базе в Екатеринбурге было изъято больше двух тысяч пар обуви без маркировки.