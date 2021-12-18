Тагильчане приехали в Первоуральск на акцию противников QR-кодов

Тагильчане приехали в Первоуральск на акцию противников QR-кодов
Тагильчане приехали в Первоуральск на акцию противников QR-кодов
Сегодня, 17:10ОбществоФото: 1МI
В Первоуральске прошла акция противников введения системы QR-кодов. Помимо местных жителей, в протесте принимали участие уральцы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Пришедшие 18 декабря на протест против QR-кодов в Первоуральске свердловчане высказывались и негативно и в отношении повышения тарифов на отопление. Местных жителей активно поддержали гости из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, пишут «Вечерние ведомости». Всего в акции приняли участие около 100 человек.

В столице Урала подобную акцию в субботу, 18 декабря, местные власти не согласовали из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в Нижнем Тагиле противники введения системы электронных кодов вышли на площадь в Комсомольском сквере.

Сюжеты:
Нижний ТагилПервоуральск
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