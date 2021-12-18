Тагильчане приехали в Первоуральск на акцию противников QR-кодов

Пришедшие 18 декабря на протест против QR-кодов в Первоуральске свердловчане высказывались и негативно и в отношении повышения тарифов на отопление. Местных жителей активно поддержали гости из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, пишут «Вечерние ведомости». Всего в акции приняли участие около 100 человек.