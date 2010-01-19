Итоги зимних соревнований по маунтинбайку в дисциплине «Даунхилл 4х» на Кубок Свердловской области
17 января 2010 года на территории всесезонного спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая» состоялись Зимние соревнования по маунтинбайку в дисциплине «Даунхилл 4х» на Кубок Свердловской области «THE WHEELS of YETI» («Колеса Снежного Человека»).
Организаторами являлисьГУ «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» и Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил.
Соревнования проводились при информационной поддержке Ассоциации Развития Экстремального маунтинбайка и ведущего велосайта Россииwww.twentysix.ru . Это позволило вывести соревнования на принципиально новый организационный уровень, а также привлечь спортсменов из самых различных регионов России.
В соревнованиях приняли участие 59 человек, из 10 городов Свердловской, Пермской, Челябинской областей.
Женщины:
Фамилия, имя
Год рождения
Город
1
Скумбина Анна
1988
Пермь
2
Любченко Рксана
1992
Екатеринбург
3
ФедороваАнастасия
1982
Екатеринбург
Юноши (до 16 лет включительно);1993 г.р. и младше:
Фамилия, имя
Год рождения
Город
1
Фролов Алексей
1994
Снежинск
2
Руданов Михаил
1994
Снежинск
3
Браун Валентин
1995
Нижний Тагил
Юниоры: 17 – 18 лет(включительно); 1991, 1992 г.р.:
Фамилия, имя
Год рождения
Город
1
Кожевников Рамиль
1991
Ревда
2
Демидов Никита
1991
Снежинск
3
Матошин Иван
1991
Ревда
Элита 19 – 29 лет(включительно); 1990 – 1980 г.р.:
Место
Фамилия, имя
Год рождения
Город
1
Баранов Максим
1988
Екатеринбург
2
Решетников Кирилл
1987
Екатеринбург
3
Шепель Александр
1987
Нижний Тагил
ВМХ:
Место
Фамилия, имя
Год рождения
Город
1
Селиверстов Павел
1993
Нижний Тагил
2
Ковин Александр
1995
Нижний Тагил
3
Кражев Слава
1994
Нижний Тагил
Для справки:
Маунтинбайк - горный велосипед - является одним из самых молодых и экстремальных олимпийских видов спорта. Горный велосипед (маунтинбайк)— велосипед, предназначенный, в основном, для катания вне дорог, и вследствие этого, имеющий особую конструкцию, отличную от шоссейного, городского, трекового и дорожного велосипедов.