Итоги зимних соревнований по маунтинбайку в дисциплине «Даунхилл 4х» на Кубок Свердловской области

Организаторами являлисьГУ «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» и Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил.

Соревнования проводились при информационной поддержке Ассоциации Развития Экстремального маунтинбайка и ведущего велосайта Россииwww.twentysix.ru . Это позволило вывести соревнования на принципиально новый организационный уровень, а также привлечь спортсменов из самых различных регионов России.

В соревнованиях приняли участие 59 человек, из 10 городов Свердловской, Пермской, Челябинской областей.

Женщины:

Фамилия, имя

Год рождения

Город

1

Скумбина Анна

1988

Пермь

2

Любченко Рксана

1992

Екатеринбург

3

ФедороваАнастасия

1982

Екатеринбург

Юноши (до 16 лет включительно);1993 г.р. и младше:

Фамилия, имя

Год рождения

Город

1

Фролов Алексей

1994

Снежинск

2

Руданов Михаил

1994

Снежинск

3

Браун Валентин

1995

Нижний Тагил

Юниоры: 17 – 18 лет(включительно); 1991, 1992 г.р.:

Фамилия, имя

Год рождения

Город

1

Кожевников Рамиль

1991

Ревда

2

Демидов Никита

1991

Снежинск

3

Матошин Иван

1991

Ревда

Элита 19 – 29 лет(включительно); 1990 – 1980 г.р.:

Место Фамилия, имя

Год рождения

Город

1

Баранов Максим

1988

Екатеринбург

2

Решетников Кирилл

1987

Екатеринбург

3

Шепель Александр

1987

Нижний Тагил

ВМХ:

Место Фамилия, имя

Год рождения

Город

1

Селиверстов Павел

1993

Нижний Тагил

2

Ковин Александр

1995

Нижний Тагил

3

Кражев Слава

1994

Нижний Тагил

Для справки: