Нижний Тагил занял первое место по благоустройству родников

Это 3 родника, 2 колодца и 1 скважина. В рамках проекта «Родники» в городе был проведен конкурс «Живая капля» на получение гранта по лучшему обустройству скважин или колодцеы. Гранты по 20 тысяч рублей были выделены трём садоводческим товариществам. Это «Дорожник-2», коллективный сад №1 УВЗ и садоводческое товарищество «Горняк-1». За счет средств Уралхимпласта в этом году обустроено 2 родника: родник «Победа» в микрорайоне Северный, и родник «Светлый» в Дзержинском районе. По итогам окружного конкурса по благоустройству родников Нижний Тагил занял первое место среди городов с населением от 90 тысяч человек. Проект по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения «Родники» реализуется в Нижнем Тагиле уже 7 лет. За это время благоустроено уже 56 источников, отмечает информационно-аналитическое управление города.