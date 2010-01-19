Опубликован новый раздел "Работа" на TagilCity.ru!
19 января 2010, 10:01ОбществоИрина Гольмгрейн
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Да! Теперь на нашем портале есть крутой раздел по поиску работы в Нижнем Тагиле! Актуальная база вакансий, удобная отправка резюме, эффективный расширенный поиск: новый раздел TagilCity.ru - "Работа в Нижнем Тагиле"!
Работа в Нижнем Тагиле на TagilCity.ru станет самой большой и актуальной базой вакансий и резюме в Нижнем Тагиле.
Поиск и каталог вакансий уже запущен!
В феврале откроется каталог резюме и работодатели смогут не только публиковать вакансии, но и найти сотрудников по каталогу резюме.
Дорогие, любимые наши посетители! Мы рады будем прочитать ваши пожелания и советы, чтоб сделать раздел "Работа в Нижнем Тагиле" и весь портал TagilCity.ru еще интереснее, убоднее и полезнее для вас!
Приятного поиска!
Материальных благ и карьерного роста на новой работе!
Спасибо сайту www.rabota66.ru - Работа в Екатеринбурге и коллективу компании МедиаСайт за всяческую поддержку в разработке раздела Работа и предоставление технической базы.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей