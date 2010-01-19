Опубликован новый раздел "Работа" на TagilCity.ru!

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Поиск и каталог вакансий уже запущен!

В феврале откроется каталог резюме и работодатели смогут не только публиковать вакансии, но и найти сотрудников по каталогу резюме.

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