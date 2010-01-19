Появился первый претендент на место в городской думе г.Нижний Тагил

Нижнетагильское отделение КПРФ на вакантное место в городской Думе выдвинуло Виктора Баева, заведующего физио-терапевтическим отделением городской детской больницы №2. Виктор Баев уже представил в избирательную комиссию все необходимые документы, сообщает официальный сайт города ntagil.org. Дополнительные выборы по 23-му избирательному округу пройдут 14 марта.