Появился первый претендент на место в городской думе г.Нижний Тагил
19 января 2010, 17:42ОбществоArtem
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Избирательная комиссия г.Нижний Тагил зарегистрировала первую инициативу выдвижения кандидата в депутаты городской Думы по 23-му избирательному округу.
Нижнетагильское отделение КПРФ на вакантное место в городской Думе выдвинуло Виктора Баева, заведующего физио-терапевтическим отделением городской детской больницы №2. Виктор Баев уже представил в избирательную комиссию все необходимые документы, сообщает официальный сайт города ntagil.org. Дополнительные выборы по 23-му избирательному округу пройдут 14 марта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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