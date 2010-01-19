Рецепты из Муми-дола. Написана "Поваренная книга Муми-троллей"

Основываясь на оригинальных повестях Туве Янссон, она сочинила 150 рецептов. Все они отражают кулинарные традиции страны, в которой жила создательница Муми-троллей. Напомним, что всего Янссон написала и проиллюстрировала 9 книг об обитателях Муми-дола.