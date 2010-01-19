У госавтоинспекторов г.Нижний Тагил новый руководитель
19 января 2010, 18:01ОбществоArtem
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ГУВД по Свердловской области назначило на должность начальника отдела ГИБДД УВД г.Нижний Тагил, майора милиции Анатолия Чернова.
В последние месяцы он работал исполняющим обязанности начальника, а ранее около 2-х лет был заместителем начальника нижнетагильского отдела ГИБДД. Предыдущий руководитель тагильских госавтоинспекторов – Олег Емельянов, - ушел на пенсию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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