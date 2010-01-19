У госавтоинспекторов г.Нижний Тагил новый руководитель

В последние месяцы он работал исполняющим обязанности начальника, а ранее около 2-х лет был заместителем начальника нижнетагильского отдела ГИБДД. Предыдущий руководитель тагильских госавтоинспекторов – Олег Емельянов, - ушел на пенсию.