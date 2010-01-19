В г.Нижний Тагил выплата компенсаций за оплату услуг ЖКХ начнется с февраля

Около 76 тысяч тагильчан, это 98% получателей, уже оформили заявления на монетизацию. Федеральными и областными льготами на коммунальные услуги пользуются 49 категорий граждан. Размер компенсации для каждого получателя в Нижнем Тагиле рассчитывает муниципальная Служба правовых отношений. С февраля льготникам, кроме квитанции за квартплату, будет приходить еще одна бумага – извещение с информацией о размере компенсации по каждому виду коммунальных услуг. Тем, кто получает пенсию на дому, выплаты принесут доставщики пенсий. Льготники, пользующиеся услугами банков, компенсацию получат на лицевой счет. На выплату компенсаций в бюджете города предусмотрено 570 миллионов рублей, сообщает Информационно-аналитическое управление муниципалитета.