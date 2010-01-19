В г.Нижний Тагил задержан грабитель, нападавший на подростков

В воскресенье в 11 часов недалеко от Колхозного рынка он ограбил двоих подростков. 9-тиклассники, один из Большой Лаи, второй из Горноуральского, приехали в Нижний Тагил купить кроссовки. Грабитель отобрал у них деньги и сотовые телефоны. А потом попытался сдать телефоны в скупку. Через скупщиков и была установлена личность преступника. Его задержали. Это 23-хлетний, безработный житель Выи. Выяснилось, что он причастен к 4-м подобным преступлениям. Во всех случаях жертвами грабителя были подростки.