В г.Нижний Тагил задержан грабитель, нападавший на подростков
19 января 2010, 17:15ОбществоArtem
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Сотрудники Ленинского РОВД г.Нижний Тагил задержали грабителя, нападавшего на подростков.
В воскресенье в 11 часов недалеко от Колхозного рынка он ограбил двоих подростков. 9-тиклассники, один из Большой Лаи, второй из Горноуральского, приехали в Нижний Тагил купить кроссовки. Грабитель отобрал у них деньги и сотовые телефоны. А потом попытался сдать телефоны в скупку. Через скупщиков и была установлена личность преступника. Его задержали. Это 23-хлетний, безработный житель Выи. Выяснилось, что он причастен к 4-м подобным преступлениям. Во всех случаях жертвами грабителя были подростки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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