Василий Ливанов отдал свой уникальный голос рекламе Coca-Cola

В ролике рассказывается история создания Coca-Cola Джоном Пембертоном и демонстрируется, как менялся стиль фирменной бутылки компании в течение более чем 120 лет. Закадровый текст в адаптированной для российского рынка версии ролика читает Ливанов. Наиболее успешной ролью Василия Ливанова считается роль Шерлока Холмса. Coca-Cola является одним из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков. В 2009 году Coca-Сola заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии Interbrand. Ее торговая марка оценивается в 68,5 миллиарда долларов.