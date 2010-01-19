Василий Ливанов отдал свой уникальный голос рекламе Coca-Cola
19 января 2010, 17:08ОбществоArtem
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Российский актер Василий Ливанов принял участие в рекламном ролике компании Coca-Cola. Об этом пишет ЛентаРу.
В ролике рассказывается история создания Coca-Cola Джоном Пембертоном и демонстрируется, как менялся стиль фирменной бутылки компании в течение более чем 120 лет. Закадровый текст в адаптированной для российского рынка версии ролика читает Ливанов. Наиболее успешной ролью Василия Ливанова считается роль Шерлока Холмса. Coca-Cola является одним из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков. В 2009 году Coca-Сola заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира по версии Interbrand. Ее торговая марка оценивается в 68,5 миллиарда долларов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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