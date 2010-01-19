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Жителей г.Нижний Тагил хотят привить от «свиного гриппа»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителей г.Нижний Тагил хотят привить от «свиного гриппа»

19 января 2010, 18:07ОбществоArtem
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