Жителей г.Нижний Тагил хотят привить от «свиного гриппа»

Прививочная компания может начаться в конце января – начале февраля, рассказали нам в нижнетагильском управлении Роспотребнадзора. Правда, пока до конца не ясно, сколько доз вакцины против гриппа A(H1/N1) поступит в Нижний Тагил. В конце прошлого года во время первой волны заболеваемости гриппом и ОРЗ, в Нижнем Тагиле переболели так называемым «свиным гриппом», по данным центра гигиены и эпидемиологии, около 500-сот человек. По данным управления здравоохранения – пятеро умерли. Между тем, медики не исключают, что в конце зимы на Средний Урал может придти вторая волна вирусных инфекций.