12-летний индийский мальчик самостоятельно издает газету

Мальчик отнесся к словам отца со всей серьезностью и в течениепоследнего года издает еженедельную газету, являясь репортером иредактором в одном лице. Он собирает информацию в свободное от учебывремя из интернета, других газет и журналов, а воскресенье пишет от рукиновый номер, чтобы впоследствии отксерокопировать его и разнести 200своим читателям.