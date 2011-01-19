12-летний индийский мальчик самостоятельно издает газету
19 января 2011, 10:56ОбществоОльга
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12-летний житель индийского города Аллахабад Уткарш Трипати как-то спросил своего отца, каким образом он может послужить стране в таком возрасте. Тот порекомендовал ему работать журналистом и рассказывать людям об их правах, сообщает NDTV.com.
Мальчик отнесся к словам отца со всей серьезностью и в течениепоследнего года издает еженедельную газету, являясь репортером иредактором в одном лице. Он собирает информацию в свободное от учебывремя из интернета, других газет и журналов, а воскресенье пишет от рукиновый номер, чтобы впоследствии отксерокопировать его и разнести 200своим читателям.
За свои труды мальчик денег не берет.Освещает он главным образом такие темы, как охрана окружающей среды,аборты, борьба с нищетой, а также публикует истории успеха видныхполитических деятелей, ученых и прочих известных личностей.Один из соседей Уткарша, профессиональный журналист, считает, чтомальчик «возрождает настоящую задачу журналистики, которая в последниегоды как-то размылась».
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