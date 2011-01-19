Беременные россиянки против изменений в расчетах «декретных» пособий

Акция была направлена против законопроекта, увеличивающего сроки расчета«декретных» пособий с одного года стажа, как это было ранее, до двухлет перед наступлением беременности. По мнению пикетирующих такиеизменения могут существенно снизить величину выплачиваемых пособий.На одних пикетах были предложены свои изменения в проект закона, другиепротестующие просили оставить все, как было раньше.

Возмущение россиян в связи с законопроектом началось в конце декабря2010 года, когда в ответ на принятые Госдумой поправки около десятибеременных женщин и их мужей провели пикет напротив зданияМинздравсоцразвития России, настаивая на возвращении к прежним нормамзакона. После пикета президент России Дмитрий Медведев в ходетелеинтервью предложил пересмотреть поправки в механизм начисленияпособий по беременности и родам в пользу женщин.

После этогоправительство РФ подготовило поправки в закон о социальном страховании,которые устанавливают годичный переходный период в отношении расчетапособий по беременности и родам. В 2011 году беременная женщина имеетправо выбрать, за какой период времени ей рассчитывать пособие - год илидва.

По предварительным подсчетам Минздравсоцразвития РФ, стоимость поправокобойдется федеральному бюджету в 15-16 миллиардов рублей.Однако противники поправок отмечают, что это лишь отсрочка на год, иговорят, что беременные женщины в 2012 году столкнутся со значительнымсокращением пособия по беременности и родам.