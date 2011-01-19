Без доступа в Интернет остались около 100 тагильчан

Широкополосный доступ в Интернет отсутствует по следующим адресам:ул.Энтузиастов 7, 11, 12, 13, 14; Ленинградский пр. 7; ул. Дзержинского48,50; ул. Орджоникидзе 37/38. По мере технической возможности кабельвосстанавливается.В нескольких домах, указанных выше, кабель вырезался уже 2-4 раза, и дотех пор, пока преступник не будет пойман, обрывы доступа в Интернетнеизбежны.

Сотрудники «Сети Вектор» призывают всех жителей быть бдительнее исообщать в милицию о подозрительных людях и действиях происходящих вподъезде. Если во время работы на компьютере доступ в Интернетпрерывается и система пишет «сетевой кабель не подключен», пожалуйста,по возможности, подойдите к окну и обратите внимание на людей, выходящихиз подъезда, а также сообщите об обрыве связи в службу техническойподдержки «Сети Вектор».