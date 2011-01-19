Блогер Навальный обвинил Роспотребнадзор в «распиле» при обновлении сайта

Первый пост о новой версии сайта Роспотребнадзора появился в Живомжурнале Навального 17 января. После размещения Навальным ссылки на сайт вЖЖ, rospotrebnadzor.ru ушел в офлайн, по всей видимости, не выдержавбольшого количества посетителей.

«Понял, что очень ошибался. Приношу всем свои извинения. Стало очевидно,что из $ 162 000, выделенных на сайт, было украдено не сто тысяч, а стошестьдесят. Сайт сделан на бесплатном движке. Его вчерашнее комическоепадение от ссылки в жж, выглядит совсем комическим, учитывая то, чтонекоторые юзеры, пытавшиеся зайти на сайт, удивительным образом получалиадминовский доступ. То есть, всё это делал студент (подошедший к работене очень прилежно) на коленке», - написал блогер.

По данным Навального, в тендере на выполнение госконтракта участвовалотри компании, две из которых предложили за выполнение работ цену в пятьмиллионов рублей, а третья - ЗАО «Ланит» - 4950000 рублей. Кроме того,«Ланит» обязался выполнить работу за минимальный срок - 5 дней, в итогевыиграв тендер.На основе имеющихся данных Навальный пришел к выводам, что «посомнительному конкурсу был сделан сайт за очень большие деньги»,«подрядчик выиграл без реальной конкуренции, «максимальная стоимостьтакого сайта на рынке никак не более 1,6 миллионов рублей».Соответствующую экспертизу «РосПила» по сайту Роспотребнадзора Навальныйпообещал отправить «куда следует».

Liferay является одной из многочисленных компаний, разрабатывающих такназываемые CMS(Content Management Syste)-системы. С помощью подобныхпрограммных продуктов можно осуществлять управление сайтом, даже не имеяспециальных навыков. Большинство CMS-систем позволяет не толькоредактировать контент сайта, но и создавать новые страницы по шаблону.

Алексей Навальный, являющийся самым популярным изобщественно-политических блогеров Рунета, получил широкую известностьблагодаря своему увлечению «инвест-активизмом». Приобретая миноритарныепакеты акций госкорпораций, он на правах акционера получал доступ кфинансовым отчетностям таких компаний как «ВТБ», «Газпромнефть»,«Роснефть», «Транснефть» и других. На основе полученных данных Навальныйнеоднократно обличал менеджеров госкомпаний в коррупции и «распиле»денежных средств.

Последней масштабной публикацией Навального стал доклад «Как пилят в'Транснефти'», выпущенный осенью 2010 года. Согласно этому исследованию,при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО)госкомпании был нанесен ущерб в 4 миллиарда долларов. Вскоре послепубликации этого доклада Навальный запустил собственный сайт подназванием «РосПил», ставший своеобразным российским эквивалентомWikiLeaks.