Фонтаны кипятка на улицах Нижнего Тагила бить не будут
19 января 2011, 17:51ОбществоАнка
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В отличие от Екатеринбурга, Нижнему Тагилу прорывы сетей с горячей водой не грозят.
Несколько очередных ЧП с прорывами труб с горячей водой произошли накануне в Екатеринбурге. Из-за вырвавшегося на поверхность земли кипятка пострадали люди. В Нижнем Тагиле подобных аварий за последние десять лет произошло всего две. Одна – у военкомата на Вагонке, вторая – на Октябрьской революции, на сетях НТМК, вспоминает председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. С тех пор все магистральные сети заменены. Новых аварий не предвидится. Даже если трубу с горячей водой прорвёт, кипяток останется под землёй. Потому что в отличие от водопровода с холодной водой, эти трубы находятся в специальных каналах, отметил Анатолий Чусовитин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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