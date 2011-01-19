Фонтаны кипятка на улицах Нижнего Тагила бить не будут

Несколько очередных ЧП с прорывами труб с горячей водой произошли накануне в Екатеринбурге. Из-за вырвавшегося на поверхность земли кипятка пострадали люди. В Нижнем Тагиле подобных аварий за последние десять лет произошло всего две. Одна – у военкомата на Вагонке, вторая – на Октябрьской революции, на сетях НТМК, вспоминает председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. С тех пор все магистральные сети заменены. Новых аварий не предвидится. Даже если трубу с горячей водой прорвёт, кипяток останется под землёй. Потому что в отличие от водопровода с холодной водой, эти трубы находятся в специальных каналах, отметил Анатолий Чусовитин.