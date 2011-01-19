Французские компании срочно ищут женщин на должности топ-менеджеров

Согласно ему, к 2017 году 40% мест в советах директоров публичныхкомпаний, а также компаний с оборотом более €50 млн в год должнызанимать женщины. За невыполнение этой квоты грозят серьезные санкции:назначение директоров-мужчин в таком случае будет считатьсянелигитимным, более того, без необходимых 40% женщин компаниям будетзапрещено оплачивать работу всего совета, пишет «Forbes».