Французские компании срочно ищут женщин на должности топ-менеджеров
19 января 2011, 08:34Общество
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В ближайшие годы французским компаниям придется нанять около 1350 женщин на руководящие посты. Именно столько женщин потребуется, чтобы выполнить закон, принятый парламентом Франции 13 января.
Согласно ему, к 2017 году 40% мест в советах директоров публичныхкомпаний, а также компаний с оборотом более €50 млн в год должнызанимать женщины. За невыполнение этой квоты грозят серьезные санкции:назначение директоров-мужчин в таком случае будет считатьсянелигитимным, более того, без необходимых 40% женщин компаниям будетзапрещено оплачивать работу всего совета, пишет «Forbes».
Франция — не первая европейская страна, которая так радикальновмешивается в подбор руководителей частным бизнесом.Похожие законыранее были приняты в Испании и Норвегии.
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