Из психбольницы в Гане выписаны 600 пациентов

Как отметил главный психиатр лечебного центра Аквази Озеи, все бывшиепациенты уже выздоровели. Однако многие семьи с предубеждением относятсяк своим родным с психическими заболеваниями и не спешат забирать ихдомой после лечения.

По данным экспертов, одной из лидирующих стран по количеству психическибольных людей является Китай. В 2010 году лишь в городе Гуанчжоу былозарегистрировано около 400 тысяч человек, страдающих психическимирасстройствами. По всей стране число таких больных превышало 170миллионов человек.