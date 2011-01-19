Из психбольницы в Гане выписаны 600 пациентов
19 января 2011, 09:54ОбществоОльга
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В столице африканской страны Гана городе Аккра выписаны 600 пациентов психиатрической больницы. Это произошло из-за нехватки свободных мест в больнице, сообщает BBC News.
Как отметил главный психиатр лечебного центра Аквази Озеи, все бывшиепациенты уже выздоровели. Однако многие семьи с предубеждением относятсяк своим родным с психическими заболеваниями и не спешат забирать ихдомой после лечения.
По данным экспертов, одной из лидирующих стран по количеству психическибольных людей является Китай. В 2010 году лишь в городе Гуанчжоу былозарегистрировано около 400 тысяч человек, страдающих психическимирасстройствами. По всей стране число таких больных превышало 170миллионов человек.
© Vesti.kz
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