Медведев «случайно» встретился с избитым журналистом Олегом Кашиным в Палестине

«Медведев приехал открывать музейный комплекс в Иерихоне. Я совершеннослучайно прогуливался у дворца. Он заметил меня, подошел, пожелалздоровья и не изменять жизненным позициям. И пообещал оторвать головутем, кто это сделал», – цитирует корреспондент «Газеты.Ru» словажурналиста.«Пользуясь случаем, я взял маленькое интервью о ликующей гопоте», –добавил Кашин. По его словам, интервью выйдет в газете «Коммерсантъ».

Сообщив, что случайно увидел Медведева в Иерихоне, Кашин при этомпризнался, что, узнав о визите Медведева на Ближний Восток,аккредитовался на мероприятия с его участие.На прошлой неделе стало известно, что Кашин продолжает лечение вИзраиле.

Кашин был жестоко избит неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года околосвоего дома на Пятницкой улице в Москве. В результате нападения онполучил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головногомозга, травматический отрыв фаланг пальцев.